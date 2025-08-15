সিপিএলে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স পেলো নতুন অধিনায়ক

সিপিএলে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স পেলো নতুন অধিনায়ক
ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল) শুরু হলো বৃহস্পতিবার। উদ্বোধনী ম্যাচেই মুখোমুখি হয়েছে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বার্বাডোজ ফ্যালকন এবং সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়ট। তবে সিপিএল শুরুর আগেই নতুন অধিনায়ক পেলো আইপিএলে নাইট রাইডার্স গ্রুপের দল ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স।
কাইরন পোলার্ড এই দলটির অধিনায়ক ছিল ২০১৯ সাল থেকে। এবার নতুন অধিনায়ক নিয়োগ দিলো ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সকে (টিকেআর)। দলের পুরনো ক্রিকেটার নিকোলাস পুরানকেই দেয়া হলো নেতৃত্বের দায়িত্ব। ২০১৯ সালে ডোয়াইন ব্র্যাভোর কাছ থেকে নেতৃত্বের দায়িত্ব নেন পোলার্ড।
নেতৃত্বের দায়িত্ব পাওয়ার পর নিকোলাস পুরান বলেন, ‘‘ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের প্রতিনিধিত্ব করাটাও আমার জন্য অনেক কিছু। এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাওয়াটা আমার জন্য সৌভাগ্যের।’
‘আমি আমার সেরাটা দিতে চাই এবং আশা করি যতটা সম্ভব সঠিক সিদ্ধান্ত নেব। এটি এমন একটি দায়িত্ব যা ব্রাভো থেকে পোলার্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এখন আমার কাছেও।
’
‘আমার জন্য, সবচেয়ে সন্তোষজনক বিষয় হল পোলার্ড এখনও খেলছে; সুনীল (নারিন) এবং আন্দ্রে (রাসেল)ও এখানে আছেন। এটি এমন অনেক অভিজ্ঞতা যা আমি নির্ভর করতে পারি। মাঠে তাদের নেতৃত্ব দেওয়া - এটি আমার কাছে অনেক কিছু।’
টি-টোয়েন্টিতে অন্যতম জনপ্রিয় একজন খেলোয়াড় হলেন নিকোলাস পুরান, সিপিএলের প্রথম মৌসুমে ১৭ বছর বয়সে টিকেআরের হয়ে এই ফরম্যাটে অভিষেক হয় তার। দলটি তখন ত্রিনিদাদ ও টোবাগো রেড স্টিল নামে পরিচিত ছিল।
২০২২ সালে টিকেআরে ফিরে আসার আগে পুরান বার্বাডোস রয়্যালস (বিআর) এবং গায়ানা আমাজন ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলেন। ২০১৫ সাল ছাড়া তিনি এখন পর্যন্ত সিপিএলের সব মৌসুমেই খেলেছেন। ২০১৫ সালে তিনি দুর্ঘটনার কারণে আহত হয়ে মাঠের বাইরে ছিলেন। সিপিএলে মোট ১১৪ ম্যাচে ১৫২.২৭ স্ট্রাইক রেটে পুরান ২৪৪৭ রান করেছেন।
বর্তমানে, তিনি এমএলসিতে এমআই নিউইয়র্ক এবং আইএলটি২০তে এমআই এমিরেটসের অধিনায়কের দায়িত্বও পালন করছেন।
পোলার্ডের নেতৃত্বে, টিকেআর ২০২০ সালে কেবল তাদের চতুর্থ সিপিএল শিরোপা জিতেনি বরং সেবার ১২ ম্যাচের মধ্যে ১২টিতেই জয়ের রেকর্ড গড়ে অপরাজিত হিসেবে মৌসুম শেষ করেছে। এছাড়া তার নেতৃত্বে দুটি প্লেঅফেও অংশগ্রহণ করেছিল।
২০২৪ সালে, তারা এলিমিনেটরে বিআর-এর কাছে হেরে যায়। গত বছর অবসর নেওয়ার পর ব্রাভোকে টিকেআরে এই মৌসুমে প্রধান কোচ হিসেবে মনোনীত করা হয়।
পোলার্ড বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি পরবর্তী প্রজন্মকে গড়ে তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বছর নতুন প্রধান কোচ হিসেবে ব্রাভোর আসার পর, আমরা মনে করি এটিই একজন নতুন অধিনায়ককে নিয়োগের সঠিক সময়। পুরান স্থানীয় এবং আমি মনে করি এটিই তার জন্য সঠিক সুযোগ। আমরা আসলে বছরের পর বছর ধরে তাকে এর জন্য প্রস্তুত করে আসছি।’
আইএইচএস/