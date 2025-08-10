ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
দ্রুত পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে বিভাগে তালা দিলেন শিক্ষার্থীরা
১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্নাতকের চূড়ান্ত বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের দাবিতে বিভাগে তালা দিয়েছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-ফিকহ্ অ্যান্ড ল’ বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা।
রোববার (১০ আগস্ট) দুপুর ১টায় তারা বিভাগের অফিস ও নিচতলার এক পাশের কলাপসিবল গেট আটকে দেন। এতে বিভাগের শিক্ষক-কর্মকর্তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এর আগে দুপুর ১২টার দিকে বিভাগের সামনে তারা অবস্থান কর্মসূচি করছিলেন। বিকেলে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাদের কর্মসূচি চলছে।
বিভাগের শিক্ষার্থীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬টি বিভাগের মধ্যে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের বেশিরভাগেরই অনার্স সম্পন্ন হলেও আল-ফিকহ্ এন্ড ল বিভাগের শিক্ষার্থীদের চতুর্থ বর্ষের প্রথম সেমিস্টারের ফল এখনো প্রকাশ হয়নি। ২১ মে চতুর্থ বর্ষের প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা শুরু হয়ে ৭ জুলাই পরীক্ষা শেষ হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার একমাস পেরোলেও বিভাগের শিক্ষকরা ফলাফল প্রকাশে টালবাহানা করছেন। এদিকে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা ২৮ জুন হওয়ার কথা থাকলেও তা নিতে ব্যর্থ হয় বিভাগটি।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিভাগের শিক্ষকদের অবহেলার কারণে তাদের সেশনজট কোনোভাবেই কাটছে না। শিক্ষকদের কাছে বার বার ধর্না দিয়েও কোনো ধরনের সুফল মেলেনি। তারা বার বার বিভিন্ন অজুহাতে পরীক্ষা নিতে এবং ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতা করছেন।
এ বিষয়ে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসেন বলেন, আমরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। আমরা সোমবার প্রথম সেমিস্টারের ফলাফল প্রকাশ করে দেবো। আর পরের সেমিস্টার পরীক্ষা কীভাবে দ্রুত নেওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা চলছে।
