ঢাবি উপাচার্য
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন জীবনে শিক্ষার্থীদের শুধু ভালোটাই নিতে হবে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান নবাগত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, উচ্চশিক্ষার এই পর্যায়ে এসে শিক্ষার্থীদের অনেক স্বাধীনতা থাকে। এই স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব নিজেদেরই নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন জীবনে ভালো-মন্দ উভয় দিকই আছে। শিক্ষার্থীদের শুধু ভালো দিকগুলোই বেছে নিতে হবে।
রোববার (১০ আগস্ট) ঢাবির ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে (টিএসসি) বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ও চারুকলা অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহ এবং বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের ১ম বর্ষ ‘আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের’ শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
উপাচার্য শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এখন নেটওয়ার্কিংয়ের যুগ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বন্ধু, বান্ধব, শিক্ষক, পেশাজীবীসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে। শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি তাদের বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, ক্রীড়া ও সাংগঠনিক কাজে পারদর্শী হতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের প্রতিটি সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে প্রস্তুত হতে হবে। দক্ষ মানবসম্পদের জন্য পৃথিবীর সর্বত্রই কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।
জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি ও বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম এবং সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে নবীন শিক্ষার্থীদের অবহিত করার লক্ষ্যে ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দপ্তর প্রতিবছর এই পরিচিতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই পরিচিতি সভায় দু’টি অনুষদসহ শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট এবং পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।
এফএআর/এমআইএইচএস/জেআইএম