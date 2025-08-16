  2. ক্যাম্পাস

গাঁজার আসরে হাতেনাতে ধরা ঢাবির চার শিক্ষার্থী

প্রকাশিত: ০৮:৩৩ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আবাসিক হলে গাঁজার আসর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষার্থীকে হাতেনাতে ধরেছে কর্তৃপক্ষ। তারা সবাই ঢাবির ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের (প্রথম বর্ষের) শিক্ষার্থী।

শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে ঢাবির শেখ মুজিব হলের পুরাতন ভবনের ১০৩ নম্বর কক্ষে এ ঘটনা ঘটে।

হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জানান, তারা অন্য হল থেকে (কবি জসীম উদদীন হল ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল) এই হলে তাদের এক বন্ধুর কক্ষে আসে। সেখানে তারা গাঁজা সেবন করছিল পাশের রুমগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা এমন অভিযোগ করে। পরে সেখানে দুজন আবাসিক শিক্ষক যান। ঘটনার সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় তাদের চারজনকে প্রক্টরিয়াল অফিসে নিয়ে যান।

আটক চারজন হলেন, কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডার বিভাগের আরিফ ফয়সাল, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্সের সোহেল রানা, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের রুহুল আমীন এবং ছাপচিত্র বিভাগের ইয়ালিদ বিদ সাদ।

আটকের পর প্রক্টরিয়াল অফিসে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন সহকারী প্রক্টর ড. মো. মিরাজ কোবাদ চৌধুরীসহ আরও কয়েকজন শিক্ষক।

জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সহকারী প্রক্টর ড. মো. মিরাজ কোবাদ চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, অভিযুক্তরা স্বীকার করেছে যে তারা সেবন করেছে। তবে তারা ক্ষমা চেয়েছে এবং এ ধরনের কাজ আর করবে না বলে জানিয়েছে। তারা এ বিষয়ে দুটি মুচলেকা দিয়েছে। সেগুলো হলো- এক হলের শিক্ষার্থী অন্য হলে অবস্থান যেটা তারা করেছে, সেটা আর করবে না। এর পাশাপাশি গাঁজা সেবন আর করবে না। যদি দরকার হয় প্রশাসন বহিষ্কারসহ প্রয়োজনীয় শাস্তি দিতে পারবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরিবারকে হল কর্তৃপক্ষ জানাবে।

