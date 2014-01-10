যবিপ্রবিতে হাদির গায়েবানা জানাজা, শনিবার ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ

যবিপ্রবিতে হাদির গায়েবানা জানাজা, শনিবার ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুতে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যবিপ্রবি) গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শোকাবহ এই ঘটনায় শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর যবিপ্রবির কেন্দ্রীয় মাঠে এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মজিদ।
জানাজা শেষে উপাচার্য বলেন, ওসমান হাদির সাহস ও ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তার অকুতোভয় সংগ্রাম আমাদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। একটি অপশক্তি বারবার আমাদের এই ছোট ভূখণ্ডকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। তবে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া হবে না।
জানাজায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের ডিন, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ কয়েকশ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।
এদিকে, হাদির মৃত্যুতে শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণায় যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) সকল ধরনের ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। তবে অফিসসমূহ খোলা থাকবে। শুক্রবার বিকাল ৪টায় সকল ডিন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের সমন্বয়ে জরুরি ভিত্তিতে এক অনলাইন মিটিংয়ে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য কর্মকর্তা নাজমুল হোসাইন এ তথ্য জানানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, যবিপ্রবির সাপ্তাহিক বন্ধ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার।
