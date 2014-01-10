ওসমান হাদির শাহাদাত ও সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনায় ডাকসুর বিবৃতি

ওসমান হাদির শাহাদাত ও সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনায় ডাকসুর বিবৃতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির শাহাদাতে গভীর শোক ও বেদনা প্রকাশ করেছে। একই সঙ্গে তার শাহাদাতকে কেন্দ্র করে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ডাকসু।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) রাতে ডাকসুর জিএস এস এম ফরহাদের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডাকসু জানায়, শহীদ ওসমান হাদির স্বপ্ন ছিল মেধা-মনন ও জ্ঞানের শক্তিতে ফ্যাসিবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে একটি ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। তার স্বপ্নের ‘ইনসাফের বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে নিয়মতান্ত্রিক ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির শাহাদাতের ঘটনায় জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে সন্ত্রাসী আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের মূলোৎপাটন না হওয়া পর্যন্ত দেশবাসীকে ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে থাকার আহ্বান জানানো হয়। কোনো ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী যেন স্যাবোটাজ, সহিংসতা বা উসকানির মাধ্যমে ন্যায়বিচারের আন্দোলনকে কলুষিত করতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার কথাও বলা হয়।
ডাকসু শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির শাহাদাতকে কেন্দ্র করে রাজধানীতে জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার-এর কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা এবং নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নুরুল কবীরের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্বাধীন গণমাধ্যম রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার অন্যতম ভিত্তি এবং অতীতে বিভিন্ন গণমাধ্যম, সাংবাদিক ও সম্পাদকদের ওপর দমন-পীড়নের মতো অন্ধকার সংস্কৃতিতে বাংলাদেশ ফিরে যেতে পারে না।
একই সঙ্গে হাইকমিশন কার্যালয় ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং ময়মনসিংহে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনারও নিন্দা জানানো হয়।
ডাকসু জানায়, ধর্ম অবমাননার বিচার আইন ও আদালতের মাধ্যমেই হতে হবে, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সাংবাদিক, সম্পাদক ও গণমাধ্যমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে দৃঢ়, কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়।
পাশাপাশি সাম্প্রতিক সকল সহিংসতা ও স্যাবোটাজের সঙ্গে জড়িত প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানানো হয়। দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় জাতীয় ঐক্যের ওপর গুরুত্বারোপ করে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে সকল সচেতন নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায় ডাকসু।
এফএআর/এমআরএম/এএসএম