ডাকসু নির্বাচন
মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করতে সিনেটে শিবিরের নেতাকর্মীরা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করতে সিনেট ভবনে গেছেন শিবিরের নেতাকর্মীরা।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নবাব নওয়াব আলী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় চিফ রিটার্নিং অফিসারের অফিস কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করতে যান তারা।
এসময় তাদের প্যানেলের অধিকাংশ নেতাকর্মীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।
তাদের প্যানেলে ৪ জন নারী শিক্ষার্থী, ১ জন চাকমা সম্প্রদায়ের, ১ জন জুলাই আহত ও ১ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী থাকবে বলে জানিয়েছেন শিবিরের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক সিবগাতুল্লাহ সিবগা।
