ডাকসু নির্বাচন
বিন ইয়ামিন মোল্লাকে ভিপি প্রার্থী করে ছাত্র অধিকারের প্যানেল
বিন ইয়ামিন মোল্লাকে সভাপতি প্রার্থী করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে ঢাবির নবাব আলী সিনেট ভবনে চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর প্যানেল ঘোষণা দেয় সংগঠনটি।
প্যানেলে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লাকে ভিপি ও সহ-সভাপতি সাবিনা ইয়াসমিনকে জিএস পদে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। এজিএস পদে রাকিবুল ইসলামকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া সংগঠনটির প্যানেলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে মো. শাকিব খান, সমাজসেবা সম্পাদক পদে আরিফুর রহমান, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে রাশেদ আন আদিব ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে মুক্তার হোসেনের নাম ঘোষণা করা হয়।
ঘোষিত প্যানেলে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে আশিক হৃদয় আহমেদ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে রাকিব হোসেন গাজী, মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে ইশতিয়াক আহমেদ, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে সিয়াম ফেরদৌস ইমনের নাম রয়েছে।
দলটির ভিপি পদপ্রার্থী বিন ইয়ামিন মোল্লা বলেন, আমরা চেষ্টা করেছি সব ধরনের শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে একটা ইনক্লুসিভ প্যানেল ঘোষণা করতে। আমরা আগেও শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে কাজ করেছি। ডাকসুর মাধ্যমে ভবিষ্যতেও এটি অব্যাহত রাখতে চাই।
