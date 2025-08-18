ডাকসু নির্বাচন
দুপুর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র নিলেন ১৪৫ প্রার্থী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিনে দুপুর পর্যন্ত ১৪৫ জন প্রার্থী ফরম সংগ্রহ করেছেন। এ নিয়ে মোট প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭০ জনে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর ২টায় সংক্ষিপ্ত ব্রিফিংয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ১৪৫ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।বিকেল চারটার পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে। আনন্দমুখর পরিবেশে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
এমএইচএ/কেএইচকে/এএসএম