স্বতন্ত্র হিসেবে ফরম সংগ্রহ করলেন উমামা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভিপি পদের জন্য মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা।
সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে ফরম সংগ্রহ করেন তিনি।
ফরম সংগ্রহ শেষে সংক্ষিপ্ত ব্রিফিংয়ে উমামা ফাতেমা বলেন, আমরা যোগ্যতা দেখে আগামীকাল (মঙ্গলবার) প্যানেল ঘোষণা করবো। আমরা শিক্ষার্থীবান্ধব একটি ডাকসু প্যানেল ঘোষণা করবো।
