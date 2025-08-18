ডাকসু নির্বাচন
ফরম সংগ্রহ করলেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা।
সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন তারা।
ফরম সংগ্রহ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল খায়রুল আহসান মারজান।
- আরও পড়ুন
ডাকসু নির্বাচনে শিবিরের প্যানেল: ভিপি প্রার্থী সাদিক, জিএস ফরহাদ
শিবিরের প্যানেলে জুলাইয়ে চোখ হারানো জসিম, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী রাইসুল
ইসলামী আন্দোলনের সম্ভাব্য প্রার্থীরা হলেন, ইয়াছিন আরাফাত (ভিপি) খায়রুল আহসান মারজান (জিএস) সাইফ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন (জিএস), আবু বকর (শিক্ষা ও গবেষণা), মোহাম্মদ আলী (ইসলামিক স্টাডিজ), প্লাবন আহমেদ (ইইই), আ. রহমান মাহফুজ (ইসলামিক স্টাডিজ), ইলিয়াস তালুকদার (আইবি), জুরাইয়া আক্তার (মলিকুলার সায়েন্স), মুঈনুল ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস), ইয়াসিন আরাফাত (সমাজবিজ্ঞান), ইমরান হোসাইন (ব্যাংকিং), ইসমাইল হোসাইন (ইসলামের ইতিহাস), সাব্বির আহমেদ (ইতিহাস), মানসুরুল হক শান্ত (ফিন্যান্স), মোসা. হাবিবা (ভাষাবিজ্ঞান), শাহরিয়ার জাবির (আইন), ওমর ফারুক (ইসলামিক স্টাডিজ), আফজাল হোসাইন সিয়াম (আরবি), নূরুল জান্নাত মান্না (আরবি), ইকরামুল কবির (ইসলামিক স্টাডিজ), আরিয়ান মাহমুদ রাসেল (ইসলামিক স্টাডিজ), মোহাম্মদ রিয়াদ (ওএসএল), রেজাউল করিম (আরবি), এরফান মোহাম্মদ (জার্নালিজম), জাকিয়া মুন (প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন), আব্দুর রহিম (ইসলামিক স্টাডিজ) এবং আব্দুর রহমান মাহফুজ (ইসলামিক স্টাডিজ)।
এমএইচএ/এমআইএইচএস/জেআইএম