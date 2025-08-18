  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম কিনলেন ছাত্রদল নেতা জিসান

প্রকাশিত: ০৬:৪৩ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম কিনলেন ছাত্রদল নেতা। ছবি: জাগো নিউজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রার্থিতার জন্য মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুমিনুল ইসলাম জিসান।

সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার নবাব নওবাব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন তিনি।

ফরম সংগ্রহ শেষে মুমিনুল ইসলাম জিসান বলেন, ডাকসু শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের একটি প্ল্যাটফর্ম। শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার জন্য আমি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলাম। বাকি সিদ্ধান্ত আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নেবেন।

তিনি আরও বলেন, আমরা আশা রাখি, যারা দলের দুর্দিনে গণতন্ত্র ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামনের সারিতে ভূমিকা রেখেছে, দল নিশ্চয়ই তাদের মূল্যায়ন করবে।

