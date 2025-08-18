ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্যানেল
ফরম সংগ্রহ করলেন এনসিপির মাহিন, স্বাধীন বাংলার খালিদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্যানেলে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক জামাল উদ্দিন মুহম্মদ খালিদ এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব মাহিন সরকার।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে ফরম সংগ্রহ করেন তারা।
তাদের ঘোষিত স্বতন্ত্র প্যানেলে ভিপি পদে জামাল উদ্দিন খালিদ এবং জিএস পদে মাহিন সরকার নির্বাচন করবেন। পাশাপাশি এজিএস পদে নির্বাচন করবেন ফাতেহা শারমিন এনি।
মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের পর ব্রিফিংয়ে জামাল উদ্দিন খালিদ বলেন, অনেক যোগ্য প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে আমরা একটি স্বতন্ত্র প্যানেল গঠন করেছি। আমরা এই প্যানেলের নাম দিয়েছি ‘DU First’। আমাদের প্যানেলে যারা এসেছেন তারা দীর্ঘদিন ধরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে জড়িত। তাদের অনেকেই ২৪এর জুলাই আন্দোলনের সম্মুখ সারির যোদ্ধা এবং আহত আছেন কয়েকজন। আমরা আশা করি ভালো কিছু করতে পারবো।
