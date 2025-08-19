সাহিত্য সম্পাদক পদে মনোনয়ন জমা দিলেন লানজু খান

সাহিত্য সম্পাদক পদে মনোনয়ন জমা দিলেন লানজু খান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক পদে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন ঢাবির ‘জয়ধ্বনি সাংস্কৃতিক সংগঠন’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. লানজু খান।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নওয়াব নবাব আলী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিস কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম জমা দেন তিনি।
মনোনয়ন জমা দিয়ে লানজু খান বলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কেন্দ্রীয় সংসদে নির্বাচন করবো। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় এসে সংস্কৃতিকে নিজেদের স্বার্থে ও এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যবহার করেছে। আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে জিততে পারলে এ ধারা রুখে দেবো।’
লানজু খান ঢাবির সঙ্গীত বিভাগের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। তিনি মুহসীন হল সাংস্কৃতিক সংসদের প্রতিষ্ঠাতা।
