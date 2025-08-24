ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বৃত্তি ও সনদ প্রদান
স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখা কর্তৃক স্কুল পড়ুয়া সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি ও সনদ প্রদান করা হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টায় শৈলকুপা মহিলা ডিগ্রি কলেজের একাডেমিক ভবনের ৪র্থ তলায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তারা।
সংগঠনটির পরিচালক শাহ ফরিদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. ওবায়দুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শৈলকুপা মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মো. এনায়েত হোসেন এবং সংগঠনটির উপদেষ্টা রাশেদুল ইসলাম রাফি।
জানা যায়, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৩ তারিখে বৃত্তি পরীক্ষাটির আয়োজন করেন তারা। এসময় ২৮৬০ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্য থেকে ৩৫৩ জন শিক্ষার্থী বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। এর মধ্যে ট্যালেন্টপুল কোটায় ১৫৬ জন এবং সাধারণ কোটায় ১৯৭ জন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। সর্বমোট বৃত্তির অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ২৭ হাজার ৬০০ টাকা।
অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. মো. ওবায়দুল ইসলাম বলেন, মেধাবৃত্তি এই এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে যে অবদান রাখছে তার জন্য অবশ্যই স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। এই বৃত্তি পাওয়ার মাধ্যমে এই এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর অঙ্গনে ভালো ফলাফল বয়ে আনবে।
পরিচালক শাহ ফরিদ বলেন, স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার মূলত একটি শিক্ষাবান্ধব প্রতিষ্ঠান। যা ২০০৪ সাল থেকে শুরু হয়ে আজ অবধি ছাত্রদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইন, শীতবস্ত্র বিতরণসহ বছরে একবার বৃত্তি পরীক্ষা নিয়ে থাকি। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সর্বশেষ বৃত্তি পরীক্ষায় প্রায় ৩০০০ শিক্ষার্থী পাঁচটি ক্যাটাগরিতে পরীক্ষা দিয়েছিল। তার মধ্যে ৩৫৩ জন বৃত্তি পেয়েছে। আমরা তাদের সফলতা কামনা করছি এবং বর্তমান স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন যেভাবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে আছে আগামীতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ।
ইরফান উল্লাহ/এফএ/জেআইএম