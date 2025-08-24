  2. দেশজুড়ে

কনে দেখতে যাওয়ার পথে নৌকাডুবি: নিখোঁজ ঘটকের মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ০২:৪৫ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
কনে দেখতে যাওয়ার পথে নৌকাডুবি: নিখোঁজ ঘটকের মরদেহ উদ্ধার

কনে দেখতে যাওয়ার পথে সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার ধারাম হাওরে নৌকা ডুবে নিখোঁজ ঘটক মো. সামছুদ্দিনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুরে প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর ধারাম হাওরে মরদেহ ভেসে উঠলে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা সেটি উদ্ধার করে। তবে এখনো নিখোঁজ রয়েছে কান্দাপাড়া গ্রামের বাবুল মিয়ার মেয়ে মোছা. নুসরাত (৭)। তাকে উদ্ধারে হাওরে অভিযান চলছে।

ধর্মপাশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এনানুল হক বলেন, গতকাল নৌকা ডুবিতে নিখোঁজ থাকা ২ জনের মধ্যে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

ধর্মপাশা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন ইনচার্জ লিয়াকত আলী বলেন, শনিবার কনে দেখতে যাওয়ার পথে ধারাম হাওরে নৌকাডুবির ঘটনায় ২ জন নিখোঁজ ছিল। আজ হাওর থেকে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি নিখোঁজ শিশুকে উদ্ধারে হাওরে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

শনিবার দুপুরে ধর্মপাশা উপজেলার সদর ইউনিয়নের কান্দাপাড়া গ্রাম থেকে একই উপজেলার জয়শ্রী ইউনিয়নের মহেষপুর গ্রামে কনে দেখতে যাওয়ার সময় ধারাম হাওরে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। এতে নৌকায় থাকা ৭ জন যাত্রীর মধ্যে ৫ জন সাঁতার কেটে পাড়ে উঠলেও পানিতে তলিয়ে নিখোঁজ ছিলেন ২ জন।

