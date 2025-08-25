ইবিতে ক্লাস চলাকালীন খুলে পড়লো সিলিং ফ্যান, শিক্ষার্থী আহত

ইবিতে ক্লাস চলাকালীন খুলে পড়লো সিলিং ফ্যান, শিক্ষার্থী আহত
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ক্লাস চলাকালীন সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে এক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। আকাশ নামের ওই শিক্ষার্থী ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে অধ্যয়নরত।
সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে অনুষদ ভবনের ১০৩ নম্বর রুমে এ ঘটনা ঘটে।
আহত শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ইঞ্জিনিয়ার অফিসের অবহেলার অভিযোগ তুলেছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সভাপতি।
বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ওই রুমের ফ্যানগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আগেই নোটিশ করা হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার অফিসে। চিফ ইঞ্জিনিয়ার ঢাকা থাকায় অন্য একজন ইঞ্জিনিয়ার আসার কথা ছিল। তবে তিনি আসেননি।
আহত শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমি আর আমার এক বন্ধু পাশাপাশি বেঞ্চে বসে ছিলাম। হঠাৎ করে ফ্যানটা খুলে আমার পায়ে পড়ে।’
বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের দায়িত্বরত চিকিৎসক শাহেদ আহম্মদ বলেন, ‘ফ্যান পড়ে আহত এক শিক্ষার্থী এসেছিল। আঘাত বেশি গুরুতর না। আমি প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছি।’
বিভাগের সভাপতি মো. ওবাইদুল হক বলেন, ‘ওই শিক্ষার্থীর প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। আরও কোনো ট্রিটমেন্ট বা পরীক্ষার প্রয়োজন হলে আমাদের যতটুকু সামর্থ্য আছে বিভাগ থেকে চেষ্টা করবো।’
এ বিষয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ার শরীফ উদ্দিন বলেন, ‘আমি ঢাকা থাকায় অন্য একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলাম। আমার জানামতে তিনি পর্যবেক্ষণে গিয়েছিলেন। তারপরও আমি ঢাকা থেকে ফিরে আগামীকাল নিজে গিয়ে দেখবো।’
ইরফান উল্লাহ/এসআর/এএসএম