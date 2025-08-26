ডাকসু নির্বাচন
নজরুলের কবর জিয়ারত করে ‘সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ’র প্রচারণা শুরু
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবর জিয়ারতের মধ্যদিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের প্রচারণা শুরু করেছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন সমর্থিত প্যানেল ‘সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ’।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বেলা পৌনে ১১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজী নজরুল ইসলামের কবর জিয়ারত করেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।
এরপর তারা সোশ্যাল সায়েন্স ভবনের সামনে, দুপুর ১২টার দিকে সেন্ট্রাল লাইব্রেরি ও কলাভবন এলাকায় প্রচারণা, ১টায় মলচত্বর এলাকায় এবং বিকেল সোয়া ৫টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত জগন্নাথ হলে প্রচারণা চালাবেন তারা।
এছাড়াও সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে চালাবেন তারা। পরে রাত ৯টায় জহুরুল হক হলের টিনশেড মসজিদে এশার নামাজ আদায় করবেন এবং প্রচারণা চালাবেন নেতাকর্মীরা।
এ বিষয়ে এজিএস প্রার্থী ও সংগঠনটির ঢাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফ মুহম্মদ আলাউদ্দিন বলেন, আমরা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবর জিয়ারতের মধ্যদিয়ে আমাদের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেছি। ইনশাআল্লাহ আজ দিনব্যপী এটি চলমান থাকবে। শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে গিয়ে তাদের মতামত জানতে চাইবো।
