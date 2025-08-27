শেকৃবি উপাচার্য
সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিভিএম-এএইচ কম্বাইন্ড ডিগ্রি হবে
অচিরেই দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম) ও এনিম্যাল হাসবেন্ড্রি (এ. এইচ) ডিগ্রি দুটি একত্রিত হয়ে কম্বাইন্ড ডিগ্রি বিএসসি ভেট. সায়েন্স অ্যান্ড এ. এইচ. হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল লতিফ।
তিনি বলেন, দক্ষ চিকিৎসক হতে ব্যবহারিক জ্ঞান জানতে হবে। এত দিন ব্যবহারিক এবং থিওরি পড়ে যে জ্ঞান অর্জন করেছ সেই জ্ঞানটাকে এই ইন্টার্নশিপ এর সময় মাঠে গিয়ে যদি কাজে লাগাতে পারো, আমরা যদি ভালোভাবে শিখতে পারি তবেই ভালো ডাক্তার হতে পারবো, ভালো মানের চিকিৎসা দিতে পারবো। আমরা অচিরেই দেখতে পাবো সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম) ও এনিম্যাল হাসবেন্ড্রি (এএইচ) ডিগ্রি একত্রিত হয়ে কম্বাইন্ড ডিগ্রি হয়ে যাবে।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) এনিম্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন (এএসভিএম) অনুষদের ৯ম ইন্টার্নশিপ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেকৃবি উপাচার্য এসব মন্তব্য করেন।
তিনি আরও বলেন, পশু সম্পদ অধিদপ্তরে তোমরাই নেতৃত্ব দেবে। তোমাদের নেতৃত্বের গুণেই বাংলাদেশের এই পশু সম্পদ এগিয়ে যাবে। তোমরাই সব জায়গায় দাপটের সাথে পশু চিকিৎসা করবে।
এএসভিএম অনষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবুল বাশার, অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসিআই এনিম্যাল হেলথের হেড অব বিজনেস ড. মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন এবং অ্যাকমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডের সেলস ম্যানেজার (ভেট) ড. মো. জুলহাস উদ্দিন।
আরও উপস্থিত ছিলেন ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর ড. মোছা. শরীফা জাহান ও ড. মো. মোহাব্বত আলীসহ অন্যান্য শিক্ষকরা।
সাইদ আহম্মদ/এমআরএম