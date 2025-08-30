  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন: চারদিন বন্ধ থাকবে ঢাবির ক্লাস-পরীক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৩ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ডাকসু নির্বাচন: চারদিন বন্ধ থাকবে ঢাবির ক্লাস-পরীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আগামী ৭ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চারদিন সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

শনিবার (৩০ আগস্ট) ঢাবি রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মুনসী শামস উদ্দিন আহমেদের সই করা বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ উপলক্ষে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর (রোববার) থেকে ১০ সেপ্টেম্বর (বুধবার) পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।

এফএআর/এমএএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।