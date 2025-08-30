ডাকসু নির্বাচন: চারদিন বন্ধ থাকবে ঢাবির ক্লাস-পরীক্ষা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আগামী ৭ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চারদিন সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
শনিবার (৩০ আগস্ট) ঢাবি রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মুনসী শামস উদ্দিন আহমেদের সই করা বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ উপলক্ষে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর (রোববার) থেকে ১০ সেপ্টেম্বর (বুধবার) পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।
এফএআর/এমএএইচ/জেআইএম