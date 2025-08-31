কার্যক্রম পণ্ড
রাকসুতে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটার করতে ছাত্রদলের তুলকালাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণের শেষদিন তুলকালাম বাধিয়েছেন শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।
রোববার (৩১ আগস্ট) সকালে রাকসু নির্বাচন কমিশন অফিসে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহীর নেতৃত্বে রাকসু নির্বাচনের সব কার্যক্রম ভেস্তে দেওয়া হয়, ভাঙচুর করা হয় চেয়ার-টেবিল। এরপর নির্বাচন কমিশন অফিসে তালা লাগিয়ে অবস্থান শুরু করেন শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা।
এদিকে সাবেক সমন্বয়ক সালাহউদ্দিন আম্মার মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে এসে শাখা ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বাধার সম্মুখীন হন। আম্মার নিজেও তালা মারা গেইটের সামনে অবস্থান করছেন। এসময় বিএনপন্থি শিক্ষকরা এসে শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করেন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও ছাত্রদল সূত্রে জানা যায়, প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে গত কয়েকদিন ধরেই মূলত কর্মসূচি পালন করছেন তারা।
এসময় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সর্দার জহুরুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করছি। তবে তারা আমাদের দাবি মানছেই না। তারা রাকসুর ফি দিয়েছে, কিন্তু ভোটার হতে পারছে না। আমরা এই বৈষম্য নিরসন করেই কর্মসূচি শেষ করবো।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমান বলেন, আমরা দুই পক্ষকেই বলেছি তারা যেন সহনশীল থেকে যেকোনো কর্মসূচি পালন করে। আলোচনা করেই সমাধানের চেষ্টা চলছে।
এদিকে মনোনয়ন কার্যক্রম পণ্ড করে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুরের বিষয়ে প্রক্টর বলেন, আমি আসলে ভিডিওটি দেখার সুযোগ পাইনি। আমরা বারবার বলেছি, কোনো বিষয়ে আপত্তি থাকলে সেটা নিয়ে দাবি জানাতেই পারে। কিন্তু নির্বাচন কার্যক্রম কোনোভাবেই যেন ব্যাহত না হয়, আমরা সে বিষয়ে চেষ্টা করছি।
পুনর্বিন্যস্ত তফসিল অনুযায়ী, রাকসু নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫ সেপ্টেম্বর। রোববার ছিল মনোনয়নপত্র গ্রহণের শেষদিন।
