চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোথাও নেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৩ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
স্থানীয়দের সঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে আহতকে হাসপাতালে নিচ্ছেন সহপাঠীরা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় হাটহাজারী উপজেলা প্রশাসন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে। তবে এখনো সেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বা সেনা সদস্যদের দেখা যায়নি। সংঘর্ষে ক্রমেই বাড়ছে আহতের সংখ্যা।

রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট সংলগ্ন এলাকায় সংঘর্ষ শুরু হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। তবে বিকেল পৌনে ৪টায় প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোনো বাহিনীর উপস্থিতি দেখা যায়নি।

হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মুমিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জননিরাপত্তা ও শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট থেকে পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এটি কার্যকর থাকবে ৩১ আগস্ট বিকেল ৩টা থেকে আগামী ১ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টা পর্যন্ত।

এ সময়ে উন্মুক্ত স্থানে সকল প্রকার সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং, গণজমায়েত, অস্ত্র বহন ও পাঁচজনের বেশি লোকের একত্রিত হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

জানা যায়, সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যসহ অন্তত প্রায় ২০০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। আহতদের অধিকাংশই দেশীয় অস্ত্র দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত ও রক্তাক্ত।

শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে এক ছাত্রীকে দারোয়ান কর্তৃক মারধরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থী-স্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। রোববার সকাল থেকে ফের সংঘর্ষে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়।

