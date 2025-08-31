ফের রাকসুর মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু

ফের রাকসুর মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু
ফের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে ফরম বিতরণ শুরু হয় বলে জানিয়েছেন রাকসুর কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. সেতাউর রহমান।
তিনি বলেন, ‘মনোনয়ন ফরম বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে। যারা মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করতে আগ্রহী তাদের আজই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে হবে।’
এর আগে সকাল ৯টা থেকে প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটার তালিকায় যুক্ত করার দাবিতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে তালা দেয়। পরে দীর্ঘ সময় সাধারণ শিক্ষার্থী ও সমন্বয়কদের সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থানের ফলে তৈরি হয় উত্তপ্ত পরিস্থিতি। অন্যদিকে বহিরাগত ছাত্রদল-যুবদলের নেতাকর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় চটে যান শিক্ষার্থীরা। এক পর্যায়ে তারা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। বর্তমানে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ের একপাশে অবস্থান করছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
মনির হোসেন মাহিন/আরএইচ/জেআইএম