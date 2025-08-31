  2. ক্যাম্পাস

ছাত্রদল নেতা

ফ্যাসিস্ট শিক্ষকদের বিচার করার আগে জাকসু নির্বাচন হতে দেবো না

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৬ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ছাত্রদল নেতা হামিদুল্লাহ সালমান

আওয়ামীপন্থি ফ্যাসিস্ট শিক্ষকদের বিচার না হলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন ‘হতে দেবো না’ বলে হুমকি দিয়েছেন শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সদস্য ও ছাত্রদল ঘোষিত প্যানেলের কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী হামিদুল্লাহ সালমান।

রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জহির রায়হান মিলনায়তনে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে প্রার্থীদের আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে এমন হুমকি দেন তিনি।

এসময় ছাত্রদল নেতা সালমান বলেন, ‘আসন্ন জাকসু নির্বাচনের আগে‌ই আওয়ামীপন্থি ফ্যাসিস্ট শিক্ষকদের বিচার করতে হবে।অছাত্রদের বের করতে হবে। অন্যথায় আগামী ১১ তারিখের জাকসু নির্বাচন হতে দেবো না।’

তার বক্তব্যের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখান শিক্ষার্থীরা। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, কোনো অপশক্তি জাকসু নির্বাচন আটকাতে পারবে না। যথাসময়ে জাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এসআর/জিকেএস

