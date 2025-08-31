চবি-বাকৃবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় জবি ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল

চবি-বাকৃবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় জবি ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। রোববার (৩১ আগস্ট) রাত ৯টায় ক্যাম্পাসে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
মিছিলে নেতাকর্মীরা ‘ছাত্রদের ওপর হামলা কেন, ইন্টেরিম জবাব দে’, ‘ফ্যাসিবাদের দোসরেরা হুশিয়ার’ এমন স্লোগান দেন।
বিক্ষোভ সমাবেশে জবি শাখা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শামসুল আরেফিন বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, ফ্যাসিস্টের দোসররা সারাদেশে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। গণঅভ্যুত্থানের পক্ষের শক্তিগুলোর মধ্যে মতাদর্শের ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু বিভেদ নেই। বাংলাদেশের কোনো জায়গায় ফ্যাসিস্টের আচড় পড়লে ছাত্রদল জেগে উঠবে।
শাখার আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল বলেন, কিছু মহল দেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে চেয়ে বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। এর আগে জুলাই আন্দোলনের সম্মুখ যোদ্ধা নুরুল হক নুরের ওপরও হামলা হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ষড়যন্ত্র রুখতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আমরা একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি জানাই।
বিক্ষোভ মিছিলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
টিএইচকিউ/এসএএইচ