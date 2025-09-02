  2. ক্যাম্পাস

এসএম ফরহাদ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১২ এএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কথা বলছেন ডাকসু নির্বাচনে জিএস পদপ্রার্থী ফরহাদ, ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও ডাকসুতে শিবির সমর্থিত প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী এসএম ফরহাদ অভিযোগ করেছেন, শিবিরের সঙ্গে কেউ কথা বললেই, ছবি তুললেই, তাকে শিবির বানিয়ে প্রচার করাটা আওয়ামী প্রজেক্ট।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) শিবিরের জিএস পদপ্রার্থী এসএম ফরহাদের প্রার্থিতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা রিটকারী শিক্ষার্থীকে নিয়ে ফেসবুকে ‘বিতর্কিত’ পোস্ট করা আলী হুসেনের একটি ভাইরাল ছবিতে দেখা যায় তার মাথায় ‘জামায়াত ইসলামী’ লেখা ক্যাপ রয়েছে। সেই প্রসঙ্গে শিবিরের এসএম ফরহাদ এই মন্তব্য করেন।

ফরহাদ বলেন, আজকে আমাদের ক্যাম্পেইনে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী ছবি তুলেছে। তাহলে কি সবাই শিবির? শুধু ছবি তোলা মানেই শিবির হয়ে যাওয়া, এই ভ্রান্ত ধারণা ছড়ানো হচ্ছে। এটা ঠিক না। বরং যে অপরাধ করেছে, তার অপরাধে শিবির কোনো সহযোগিতা করেছে কি না তার সঠিক তথ্য প্রমাণ নিয়ে আপনি অভিযোগ করেন। হলে যারা তাদের আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক কোনো প্রোগ্রামের সঙ্গেই আলী হুসেনের সম্পৃক্ততা নেই। ছবির বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।

এসময় জহুরুল হক হলের ওই শিক্ষার্থীর নারী শিক্ষার্থীর প্রতি বাজে ভাষায় ফেসবুক পোস্টের বিষয়েও প্রতিক্রিয়া জানান তিনি। ফরহাদ বলেন, এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। বিএনপিপন্থী অ্যাক্টিভিস্ট ফাহাম আব্দুস সালাম অপরাধীকে শিবির নেতা বানিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। মাগরিবের পর থেকে সিন্ডিকেট পদ্ধতিতে আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

তিনি বলেন, যারা অপরাধীদের শিবির নেতা বানিয়ে ট্যাগিং করছে, তারা মূলত শিবিরের ওপর দায় চাপানোর রাজনীতি করছে। তাদের অন্তত ন্যূনতম আইকিউ থাকা উচিত। যে শিক্ষার্থী আমার প্রার্থিতার রিট নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, সে যদি সত্যিই শিবির হতো তবে কালকেই দিতো।

তিনি আরও বলেন, নারীর প্রতি শ্লাট-শেমিং এবং বাজে সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শিবির লড়াই চালিয়ে যাবে। এটি সামাজিক সমস্যা, এর বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ সমন্বিত থাকবে, বলেন তিনি।

তিনি জানান, সংবাদ সম্মেলন শেষে প্রক্টরের বরাবর একটি অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হবে। সেখানে তিনটি বিষয় উল্লেখ থাকবে, এক, যে শিক্ষার্থী রিট করেছে, তাকে নিয়ে বাজে প্রতিক্রিয়া দেওয়া শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ। দুই. চারুকলায় প্রচারণার ব্যানার ভাঙা ও নারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বাজে মন্তব্যের অভিযোগ। তিন, সম্পাদক পদপ্রার্থী ফাতেমা তাসনীম জুমার বিরুদ্ধে চলমান শ্লাট-শেমিং ও হুমকি দেওয়া।

ফরহাদ জানান, শতাধিক ভুয়া আইডি থেকে আমাদের প্যানেলের নারী প্রার্থী ফাতেমা তাসনীমের ছবি বিকৃত করে অশ্লীল কনটেন্ট ছড়ানো হচ্ছে, অথচ প্রশাসনের কাছে সহযোগিতা চেয়েও তিনি কোনো সাড়া পাননি।

