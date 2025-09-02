রাতে মেঘমল্লার বসুর অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন, চাইলেন আশীর্বাদ
ডাকসু নির্বাচনে প্রতিরোধ পরিষদের জিএস (সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী মেঘমল্লার বসুর অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন আজ রাতে। এজন্য তিনি সবার কাছে আশীর্বাদ চেয়েছেন।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এই তথ্য জানান মেঘমল্লার বসু।
ফেসবুক পোস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের (একাংশ) সভাপতি মেঘমল্লার বসু লেখেন, যে ভয়টা পাচ্ছিলাম সেটাই সত্য হলো। শরীর বিট্রেই করলো। আজ রাতে অ্যাপেন্ডিক্সের অপারেশন। সশরীরে আর মনে হয় ক্যাম্পেইন করতে পারবো না।
তিনি আরও লিখেছেন, সরল অপারেশন এমনিতে। কিন্তু ডাক্তার কোনোভাবেই দেরি করতে রাজি নন। অবস্থা নাকি এরই মধ্যেই বেশ খারাপ। রাজনৈতিক শত্রু মিত্র সবার দোয়া, আশীর্বাদপ্রার্থী।
এদিকে মেঘমল্লার বসুর ফেসবুকের এ পোস্টের নিচে মন্তব্য করে দোয়া ও সুস্থতা কামনা করেছেন অনেকে। তার মধ্যে এনসিপি নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের সভাপতি ও ডাকসুর জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সাবেক সভাপতি ও ডাকসুর জিএস প্রার্থী আল সাদী ভুঁইয়া, জুলাই যোদ্ধা আশরেফা খাতুন তন্বী, আপ বাংলাদেশের নেতা রফে সালমান রিফাতও রয়েছেন।
হাসনাত আব্দুল্লাহ লেখেন, দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি ভাই। দোয়া রইলো। এস এম ফরহাদ লিখেছেন, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, এই কামনা রইলো দাদা। আল সাদী ভুঁইয়া লেখেন, সুস্থ হয়ে উঠুন দাদা।
এএএইচ/এমআইএইচএস/জিকেএস