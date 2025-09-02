  2. ক্যাম্পাস

চবি উপাচার্য-প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চবি উপাচার্য-প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনায় উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি জানিয়েছে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট চবি শাখা।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ঝুপড়িতে এক সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফা দাবি করেন সংগঠনটির নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের চবি শাখার সংগঠক ধ্রুব বড়ুয়া। বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি জশদ জাকির, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুদর্শন চাকমা, শাখা বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সহ-সাধারণ সম্পাদক উম্মে সাবাহ তাবাসসুম এবং প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোশরেফুল হক রাকিব।

লিখিত বক্তব্যে সংগঠনটির নেতারা বলেন, ঘটনার সময় বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোশরেফুল হক রাকিবসহ শিক্ষার্থীরা বারবার প্রক্টরিয়াল বডিকে কল দিলেও তারা সাড়া দেননি। শুধুমাত্র সহকারী প্রক্টর নূরুল হামিদ কানন জানান, স্ত্রী অসুস্থ থাকায় তিনি হাসপাতালে অবস্থান করছেন। বারবার কলের পর প্রধান প্রক্টর তানভীর হায়দার আরিফও কখনো মিটিংয়ে আছি বলেন, আবার কখনো বিস্তারিত জানতে চান। কিন্তু শিক্ষার্থী আহত ও স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষ চলমান থাকা সত্ত্বেও তার নির্লিপ্ত অবস্থান দায়িত্বহীনতার উদাহরণ বলে উল্লেখ করেন তারা।

আরও পড়ুন:

গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের ছয় দফা দাবিগুলো হলো—

• সুস্থ পরিবেশে শিক্ষার্থীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণ ও সমস্ত ব্যয়ভার প্রশাসনকে গ্রহণ করতে হবে;
• জোবরার স্থানীয় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অতিদ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণ;
• অতিদ্রুত ক্যাম্পাসের ভেতর ই-কার বৃদ্ধি এবং ক্যাম্পাস থেকে এক ও দুই নম্বর গেট পর্যন্ত চক্রাকার বাস চালু করা;
• স্থানীয়দের কাছ থেকে শিক্ষার্থীদের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে শতভাগ আবাসনের রোডম্যাপ ও আবাসন ভাতা ভাতা চালু করা;
• ১ ও ২ নম্বর গেট এবং ১ ও ২ নম্বর রেলক্রসিংয়ে জোরালো নিরাপতা নিশ্চিতকরণ; এবং
• শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষমা চেয়ে উপাচার্য ও প্রধান প্রক্টরের পদত্যাগ।

সোহেল রানা/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।