রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাত ১১টার পর হলে ঢোকায় ৯১ ছাত্রীকে নোটিশ, পরে প্রত্যাহার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) জুলাই ৩৬ আবাসিক হলে রাত ১১টার পর ঢোকায় ৯১ ছাত্রীকে হল প্রাধ্যক্ষের অফিসে ডেকে পাঠিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয় হল প্রশাসন। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হওয়ায় তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে হলটির প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক লাভলী নাহার সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) হল প্রশাসনের বিজ্ঞপ্তিতে দেরিতে হলে ফেরা ছাত্রীদের বুধবার বিকেল ৪টায় প্রাধ্যক্ষের অফিস কক্ষে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।
বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। সামাজিক ও অধিকারভিত্তিক সংগঠন স্টুডেন্ট রাইটস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফাহির আমিন লিখেছেন, ‘জুলাই ৩৬ হলে রাত ১১টার পর ফেরা শিক্ষার্থীদের নামের তালিকা নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে নির্দেশনা দিয়েছে হল প্রশাসন। বিষয়টি মানহানিকর বলে মনে করেন অনেক নারী শিক্ষার্থী।’
নুসরাত ইসলাম নামের আইডি থেকে ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার’ গ্রুপে একজন লিখেছেন, ‘এদের মধ্যে কারও যদি কিছু হতো বা কারও সঙ্গে কোনো দুর্ঘটনা ঘটত, দায় আপনি নিতেন? এত উদার হওয়া ভালো নয়। মেয়েদের চলাচলে শালীনতা বজায় রাখা উত্তম। কাজ শেষ হওয়ার পর নিরাপদ আবাসস্থলে সবাইকে ফেরা উচিত।’
এবিষয়ে জানতে চাইলে জুলাই-৩৬ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক লাভলী নাহার বলেন, আমরা শিক্ষার্থীদের ভালোর কথা চিন্তা করেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু এটা নিয়ে গতকাল থেকেই সমালোচনা হচ্ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সেই বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার করেছি।
তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীরা সবাই আমাদের সন্তানের মতো। তাদের খেয়াল রাখা আমাদের দায়িত্ব। নিরাপত্তার স্বার্থেই ছাত্রীদের ডাকা হয়েছে, এখানে অন্য কোনো কারণ নেই। তবে যারা একদিন দেরি করে এসেছে, তাদেরও তালিকায় রাখা হয়েছে, এটা ভুল হয়েছে। দেরি হতেই পারে, তবে সামনে রাকসু নির্বাচন ঘিরে যেন কোনো ধরনের বিপদ না হয়, সতর্কতা অবলম্বনের জন্যই তাদের ডাকা হয়েছে।’
মনির হোসেন মাহিন/এমএন/এএসএম