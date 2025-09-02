চবিতে সংঘর্ষ
৯৫ জনের নামে মামলা, অজ্ঞাতপরিচয় আসামি এক হাজার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় ৯৫ জনের নামে মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় আরও এক হাজার জনকে আসামি করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা দপ্তরের প্রধান আবদুর রহিম বাদী হয়ে সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে হাটহাজারী থানায় এ মামলা করেন।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা দপ্তরের দেশীয় অস্ত্র লুটের ঘটনায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় একটি মামলা ও একটি জিডি করা হয়েছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে যা করার সব করছি। শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করবো তারা যেন দ্রুত ক্লাস-পরীক্ষায় ফেরে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।
মামলার বিষয়ে হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাউসার জাগো নিউজকে বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় এক হাজার ও ৯৫ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা হয়েছে। এছাড়া একটি জিডি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটে ভাড়া বাসায় প্রবেশের সময় দারোয়ানের সঙ্গে বাগবিতণ্ডার একপর্যায়ে মারধরের অভিযোগ করেন নারী শিক্ষার্থী। খবর পেয়ে অন্য শিক্ষার্থীরা ছুটে গেলে গ্রামবাসীর সাথে মধ্যরাতে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এর জেরে রোববার সারাদিন দফায় দফায় স্থানীয় ও চবি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। চলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। এতে কয়েক শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে তিন স্তরের নিরাপত্তা বাহিনী ও সেনাবাহিনীর অন্তত ১০ প্লাটুন সৈন্য। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সব বিভাগের পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
সোহেল রানা/এমএন/এএসএম