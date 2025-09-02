  2. ক্যাম্পাস

রাকসু নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন নবীন শিক্ষার্থীরা

প্রকাশিত: ০৫:৪৪ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের ভোটার তালিকায় যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এছাড়া মনোনয়নপত্র বিতরণে আরও একদিন সময় বাড়ানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে প্রথম বর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তীকরণে দফায় দফায় কর্মসূচি দেয় শাখা ছাত্রদল। এছাড়া ৩১ আগস্ট শাখা ছাত্রশিবিরও এ বিষয়ে একমত পোষণ করে।

এদিকে, রাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা আরও একদিন বাড়ানো হয়েছে।

তবে হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম আজ শেষ হয়েছে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা।

