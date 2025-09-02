চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
লুট হওয়া দেশীয় অস্ত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ফেরতের নির্দেশ প্রশাসনের
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) নিরাপত্তা দপ্তর থেকে লুট হওয়া রড, দা, রামদা ছুরিসহ দেশীয় অস্ত্র আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়ে দিতে শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অন্যথায় লুটের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জোবরা গ্রামবাসীর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের সময় এসব অস্ত্র চুরি হয়। এসব অস্ত্র যাদের কাছে রয়েছে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিরাপত্তা দপ্তরে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৫ আগস্ট সরকারের পট পরিবর্তনের পরে চবির সব হলে অভিযান চালিয়ে এসব অস্ত্র উদ্ধার করেন প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা। গত রোববার চবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের দফায় দফায় সংঘর্ষে ১৩০টি অস্ত্র শিক্ষার্থীরা লুট করেছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা দপ্তরের প্রধান আবদুর রহিম বলেন, রোববার যে অস্ত্রগুলো লুট করা হয়েছে সেগুলো ৫ আগস্টের পর উদ্ধার করা হয়েছিল। বর্তমানে আমাদের অস্ত্রাগারে যে অস্ত্র আছে যৌথবাহিনী সেগুলো নিয়ে যাবে। গতকাল সোমবার আমরা ১১টি অস্ত্র ফেরত পেয়েছি আজও কিছু পেয়েছি। বুধবার পর্যন্ত সময় রয়েছে আশা করি এর মধ্যে সব ফেরত পাবো।
