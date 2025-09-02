  2. ক্যাম্পাস

নারী শিক্ষার্থীকে ‘গণধর্ষণের হুমকি’র প্রতিবাদে জবিতে বিক্ষোভ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১১ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের প্রার্থীর বিরুদ্ধে রিটকারী নারী শিক্ষার্থীকে প্রকাশ্যে গণধর্ষণের হুমকি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল নেত্রীদের হেনস্তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল এবং অবস্থান কর্মসূচি করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ছাত্রদল।

কর্মসূচি থেকে ছাত্রদল নেতারা শিবিরের নেতাকর্মীদের সারাদেশে নারী শিক্ষার্থীদের অব্যাহত সাইবার বুলিংয়ের প্রতিবাদ জানান।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁঠালতলা থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে ভিসি ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচিতে মিলিত হয়।

এসময় ছাত্রদল নেতারা বলেন, যে শিবির গুপ্ত রাজনীতি করে, নিজেরা ছাত্রলীগের ছায়াতলে বিগত সময়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা এখন নারীদের প্রকাশ্যে গণধর্ষণের পদযাত্রা করতে চায়। শিবিরের যে কর্মী এই দুঃসাহস দেখিয়েছে তাকে অতি দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তি কার্যকর করতে হবে।

জবি ছাত্রদলের সদস্যসচিব শামসুল আরেফিন বলেন, বাংলাদেশে কেউ যদি গণধর্ষণের পদযাত্রা করতে যায়, তাহলে দেশের প্রতিটি কোণা থেকে আওয়াজ উঠবে। সামান্য সুযোগ পেয়ে কিছু কিছু শক্তি মব তৈরি করে। তারা একাত্তরে যেমন মা-বোনদের দেখিয়ে দিত, আজ তারা গণধর্ষণের পদযাত্রা করতে চায়। আমরা এদেশে ধর্ষকদের পুনর্জন্ম হতে দেবো না।

তিনি বলেন, কিছু সংগঠন গুপ্ত রাজনীতির মাধ্যমে মব সৃষ্টি করতে চায়। এ ধরনের গুপ্ত রাজনীতি, অস্বীকৃতির রাজনীতি কোনো ক্যাম্পাসে চলবে না, জগন্নাথেও চলবে না।

ছাত্রশিবিরের প্রতি ইঙ্গিত করে এই ছাত্রদল নেতা বলেন, আপনারা প্রকাশ্যে রাজনীতি করুন, আপনাদের মধ্যে কী পরিমাণ গণধর্ষক রয়েছে তা সবাই দেখতে চায়। গুপ্ত রাজনীতি বন্ধ না হলে সবার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে, ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইনটেরিমকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানাই।

জবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল বলেন, আমরা গত ১৭ বছর নিজেদের ব্যানারে রাজনৈতিক মিছিল করেছি। এর ফলে আমাদের শত শত নেতাকর্মী হামলা, মামলা, গুম-খুনের শিকার হয়েছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের তিন নেতাকর্মীকে গুম করা হয়। তাদের মধ্যে একজন এখনো নিখোঁজ। কিন্তু তারপরও ছাত্রদল অন্য কোনো আশ্রয় নেয়নি।

তিনি বলেন, শিবিরের অনেকে ছাত্রলীগের ছায়াতলে, ব্যানারে এমনকি পোস্টেড নেতা ছিলেন। যারা ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করতে দাবি তুলেছিলেন, তারাও এখন শিবিরের সভাপতি-সেক্রেটারি। একাত্তরে আপনারা পাকিস্তানের দোসর ছিলেন, এখনো পাকিস্তানের আদর্শ ধারণ করছেন। আপনারা কখনোই বাংলাদেশ নামক দেশ চাননি।

চব্বিশের প্রেক্ষাপট দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও এর পূর্বাপর স্বাধিকার আন্দোলনকে পেছনে ফেলতে চাইলে বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা মেনে নেবে না বলেও জানান এই ছাত্রদল নেতা।

বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচিতে জবি শাখা ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

