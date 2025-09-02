  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২১ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন সামনে রেখে ১১ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে উমামা ফাতেমার নেতৃত্বাধীন প্যানেল ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ইশতেহার ঘোষণা করা হয়।

প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী উমামা ফাতেমা বলেন, আমরা আমাদের ইশতেহার শুধু কিছু শব্দমালার মধ্যে আবদ্ধ রাখিনি। বরং বিভিন্ন সময় শিক্ষাথীদের মতামতের ভিত্তিতে কিছুটা ব্যতিক্রমী বিষয় এখানে যুক্ত করেছি।

স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যের ১১ দফা ইশতেহার হলো

১. দলীয়করণ ও বিরাজনীতিকরণমুক্ত একাডেমিক ক্যাম্পাস গড়ে তোলা।
২. একাডেমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, কারিকুলাম সংস্করণ ও গবেষণায় অগ্রগতিসাধন।
৩. ক্যারিয়ার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
৪. ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিশ্চিত করা।
৫. নারীবান্ধব ও সবার জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তোলা।
৬. স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও খাদ্যসংকট নিরসন।
৭. আবাসন সমস্যা দূরীকরণ।
৮. পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতীকরণ।
৯. ডিজিটালাইজেশন।
১০. খেলাধুলা ও শরীরচর্চা।
১১. পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নত।

