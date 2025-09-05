শেকৃবিতে র্যাগিং: এক শিক্ষার্থীর জরিমানা, ১৯ জনকে মুচলেকা
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) র্যাগিংয়ের দুটি পৃথক ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এক ছাত্রকে দুই হাজার টাকা জরিমানা এবং আরও ১৯ শিক্ষার্থীকে মুচলেকা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শেখ রেজাউল করিম স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
অভিযুক্ত ছাত্রের নাম তাওহিদ হাসান, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট অনুষদের ২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। তার বিরুদ্ধে চলতি বছরের ২৮ নভেম্বর এবং ২১ এপ্রিলের দুটি র্যাগিং ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।
অফিস আদেশ অনুযায়ী, তাওহিদকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে, যা সাত কার্যদিবসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কোষাগারে জমা দিতে হবে। অন্যথায় তার এক বছরের শিক্ষাবৃত্তি বাতিল করা হবে অথবা তাকে পরবর্তী সেমিস্টার পরীক্ষা থেকে বিরত রাখা হবে। এছাড়া, ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত না থাকার জন্য তাকে সংশ্লিষ্ট হল প্রভোস্টের কাছে মুচলেকা জমা দিতে বলা হয়েছে।
এছাড়া গত ২৮ নভেম্বর রাত প্রায় ২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের ডাইনিংয়ে একটি র্যাগিংয়ের ঘটনা ঘটে। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল লতিফ এবং ট্রেজারার প্রফেসর মো. আবুল বাশার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ৮২ ও ৮৩ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ডাইনিংয়ে লক অবস্থায় দেখতে পান। এই ঘটনা তদন্তের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে একটি কমিটি গঠন করা হয়।
এই দুই ঘটনায় তাওহিদ হাসান ছাড়াও, আরও ১৬ জন শিক্ষার্থীকে যেকোনো একটি র্যাগিংয়ের ঘটনায় জড়িত থাকার জন্য হল প্রভোস্টের কাছে মুচলেকা জমা দিতে বলা হয়েছে।
অপরদিকে, ২১ এপ্রিল এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট অনুষদে আরেকটি র্যাগিংয়ের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাটিও তদন্তের জন্য আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এ ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজন শিক্ষার্থী হলেন, এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট অনুষদের ফরহাদ জামিল, মো. আরিয়ান হক এবং মো. সাকিব আর হাসান। তাদেরও হল প্রভোস্টের কাছে মুচলেকা দিতে বলা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে শৃঙ্খলা পরিপন্থি কোনো কাজে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের ছাত্রত্ব বাতিল করা হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে।
