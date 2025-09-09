জাকসু নির্বাচনে প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট চলছে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্টের নমুনা সংগ্রহ চলছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়া হল সংসদের প্রার্থীদের স্ব-স্ব হলে নমুনা সংগ্রহ চলছে। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলবে।
এর আগে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে জাকসুর প্রধান নিবার্চন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান এবং নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব ও প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম রাশিদুল আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে নমুনা সংগ্রহের কথা জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট করা হবে। প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সংযুক্ত ছকে উল্লিখিত সময়সূচি অনুযায়ী ডোপ টেস্টের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হবে। ওই সময়ের মধ্যে জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের উপস্থিত হয়ে ডোপ টেস্ট সম্পন্ন করার জন্য নমুনা জমা দেওয়ার আহ্বান করা যাচ্ছে।
আগামী ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাকসু নির্বাচন। এতে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুসারে গত ২৯ আগস্ট প্রচারণা শুরু করেন।
রকিব হাসান প্রান্ত/এফএ/জিকেএস