চবি অ্যালামনাই পুনর্মিলনী
ক্যাম্পাসের পুরোনো স্মৃতিচারণে মাতলেন ৪ হাজার সাবেক শিক্ষার্থী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝুপড়ি (দোকান), হলের করিডর কিংবা স্টেশনের আড্ডা। কয়েক দশক কিংবা বছর আগের সেই স্মৃতি আবারও ভেসে উঠল সাবেক শিক্ষার্থীদের মনে। একসময়ের সহপাঠীদের কাছে পেয়ে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসলেন তারা।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নগরীর জিইসি কনভেনশন সেন্টারে এ পুনর্মিলনীর আয়োজন করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। এতে একত্রিত হন প্রায় ৪ হাজার প্রাক্তন শিক্ষার্থী।
বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডহক কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মান জানানো হয় জুলাই আন্দোলনের শহীদ পরিবারের সদস্যদের। স্মরণ করা হয় সব শহীদকে।
পুনর্মিলনীটি হয়ে উঠেছিল অতীত আর বর্তমানের এক মেলবন্ধন। নানা বয়সী প্রাক্তনেরা খুঁজে নিলেন পুরোনো সহপাঠীদের। বিস্ময়ে তাকালেন পরস্পরের দিকে।
অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক আসলাম বলেন, এ পুনর্মিলনী কেবল স্মৃতিচারণ নয়, বরং প্রাক্তনদের ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে সবাই মিলে অবদান রাখার অঙ্গীকারও করেন তারা।
অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং পরে জুলাই শহীদদের স্মরণে শোকপ্রস্তাব পাঠ করা হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফরহাদ হোসেন ও হৃদয় চন্দ্র তরুয়া, চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষার্থী ওয়াসিম আকরামসহ জুলাই শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর শহীদদের পরিবারকে সম্মাননা স্মারক ও সম্মানী দেওয়া হয়।
উদ্বোধনী নৃত্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে নাচ, গান, আবৃত্তি, কৌতুকসহ নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। পরের পর্বে র্যাফেল ড্র ছিল। সন্ধ্যায় হয় অ্যাডহক কমিটি ও পুনর্মিলনী কমিটির পরিচিতি পর্ব।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম আকবর খোন্দকার, পুনর্মিলনী উদ্যাপন কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ একরামুল করিম, অ্যাডহক কমিটির সদস্য মাহবুবের রহমান শামীম, এম এ হালিম, পুনর্মিলনী কমিটির সদস্যসচিব কামরুল হাসান হারুন, যুগ্ম সদস্যসচিব এম ডি ফখরুল ইসলাম, শাহ মোহাম্মদ প্রমুখ।
