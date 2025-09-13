জগন্নাথ হলের ভিপি নির্বাচিত হলেন ছাত্রদলের পল্লব
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংসদ নির্বাচনে জগন্নাথ হলের ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থী পল্লব চন্দ্র বর্মণ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনিস্টিউটের শিক্ষার্থী।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ঘোষিত চূড়ান্ত ফলাফলে জগন্নাথ হলের ভিপি নির্বাচিত হন তিনি।
এছাড়া জগন্নাথ হলে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে রোবটিক্সের সুদীপ্ত প্রমাণিক ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে সমাজবিজ্ঞানের দ্বীপজয় সরকার দীপ্ত নির্বাচিত হয়েছেন। তারা উভয়ই স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন।
জগন্নাথ হল সংসদের জিএস সুদীপ্ত প্রমাণিক ও এজিএস দ্বীপজয় সরকার দীপ্ত/ ছবি- সংগৃহীত
সম্পাদক পদগুলোর মধ্যে সাহিত্য সম্পাদক হয়েছেন কথক বিশ্বাস জয়, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাতুল দে দীপ্ত, পাঠকক্ষ সম্পাদক চিন্ময় কুমার রায় শুভ ও সমাজসেবা সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন রাম প্রসাদ সাহা।
এছাড়া অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সম্পাদক পদে অভিজিৎ দত্ত ও বহিরাঙ্গন ক্রীড়া সম্পাদক পদে সঞ্জয় রাজবংশী নির্বাচিত হয়েছেন।
চার সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন নয়ন কুমার দাশ, লিখন রায়, ধ্রুব রায় এবং নিলয় কুমার গুপ্ত।
