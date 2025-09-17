  2. ক্যাম্পাস

জকসু নির্বাচনসহ ৩ দাবিতে অনশনরত ৩ শিক্ষার্থী অসুস্থ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৩ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অনশনরত পাঁচ শিক্ষার্থী

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনসহ তিন দফা দাবিতে টানা ২৭ ঘণ্টা ধরে অনশন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির পাঁচ শিক্ষার্থী। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলা এই অনশন কর্মসূচিতে ইতোমধ্যে তিনজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষার্থী এই অনশন কর্মসূচি শুরু করেন। অনশনরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ফয়সাল মুরাদ এবং ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের ফেরদৌস শেখ ও ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের বোটানি বিভাগের এ.কে.এম রাকিব অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এছাড়া ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের ইতিহাস বিভাগের শাহিন মিয়া এবং ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অপু মুন্সি এখনো অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন।

অনশন বিষয়ে একে.এম রাকিব বলেন, আমরা তিন দফা দাবিতে অনশন করছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এখনো আমাদের কোনো আশ্বাস দেয়নি। দাবিগুলো পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

অনশনরত শিক্ষার্থী ফয়সাল মুরাদ বলেন, জকসু নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনো সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ দেয়নি। রোডম্যাপ না দেওয়া পর্যন্ত আমরা অনশন চালিয়ে যাবো।

অনশনরত শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবি হলো

১. শিক্ষার্থীদের সম্পূরক বৃত্তি কার্যকর করার সময়সীমা নির্ধারণ

২. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের রোডম্যাপ প্রকাশ

৩. ক্যাফেটেরিয়ায় ভর্তুকি, স্বাস্থ্যকর খাবার নিশ্চিতকরণ এবং কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির আধুনিকায়ন

