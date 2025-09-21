জবি ছাত্রদল নেতার উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী ফল ও পিঠা উৎসব
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সদস্য রিয়াসাল রাকিবের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে দুই দিনব্যাপী ফল ও পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই আয়োজন চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত।
জানা গেছে, উৎসবে প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থীর জন্য দুই রকমের পিঠা এবং মাল্টা ও আনারসসহ মোট পাঁচ ধরনের ফল পরিবেশন করা হয়। আয়োজকরা জানান, আগামীকালও (২২ সেপ্টেম্বর) একইভাবে এ আয়োজন অব্যাহত থাকবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই আয়োজন বেশ সাড়া ফেলেছে।
সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোহন বলেন, এমন অসময়ে এই ধরনের আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয়। পিঠা ও ফল খেয়ে গ্রামের কথা মনে পড়ে গেল। এমন উৎসব মাঝে মধ্যেই করা উচিত।
আরেক শিক্ষার্থী নাফীস বলেন, ফলগুলো দারুণ সুস্বাদু ছিল। এমন উৎসবমুখর পরিবেশে এমন সময়ে খাওয়াদাওয়া করতে সত্যিই ভালো লাগছে। ছাত্রদলের এ ধরনের আয়োজন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।
এ বিষয়ে ছাত্রদল নেতা রিয়াসাল রাকিব বলেন, ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ছাত্রদলের বিভিন্ন পরিকল্পনা ছিল। তারই অংশ হিসেবে আজকের এই আয়োজন।
ছাত্রদল নেতা রিয়াসাল বলেন, সকাল থেকে শিক্ষার্থীদের ভালো সাড়া পেয়েছি। উৎসবমুখর পরিবেশে শিক্ষার্থীরা ফল ও পিঠা খেয়ে আনন্দ করেছে। শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ছাত্রদল সবসময় কাজ করে যাবে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা আমাদের পাশে পাবে।
