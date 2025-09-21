  2. ক্যাম্পাস

জবি ছাত্রদল নেতার উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী ফল ও পিঠা উৎসব

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪১ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জবি ছাত্রদল নেতার উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী ফল ও পিঠা উৎসব
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ফল ও পিঠা উৎসবে শিক্ষার্থীদের ভীড়/ ছবি: জাগোনিউজ

‎জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সদস্য রিয়াসাল রাকিবের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে দুই দিনব্যাপী ফল ও পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই আয়োজন চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত।

‎জানা গেছে, উৎসবে প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থীর জন্য দুই রকমের পিঠা এবং মাল্টা ও আনারসসহ মোট পাঁচ ধরনের ফল পরিবেশন করা হয়। আয়োজকরা জানান, আগামীকালও (২২ সেপ্টেম্বর) একইভাবে এ আয়োজন অব্যাহত থাকবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই আয়োজন বেশ সাড়া ফেলেছে।

‎সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোহন বলেন, এমন অসময়ে এই ধরনের আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয়। পিঠা ও ফল খেয়ে গ্রামের কথা মনে পড়ে গেল। এমন উৎসব মাঝে মধ্যেই করা উচিত।

‎আরেক শিক্ষার্থী নাফীস বলেন, ফলগুলো দারুণ সুস্বাদু ছিল। এমন উৎসবমুখর পরিবেশে এমন সময়ে খাওয়াদাওয়া করতে সত্যিই ভালো লাগছে। ছাত্রদলের এ ধরনের আয়োজন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

‎এ বিষয়ে ছাত্রদল নেতা রিয়াসাল রাকিব বলেন, ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ছাত্রদলের বিভিন্ন পরিকল্পনা ছিল। তারই অংশ হিসেবে আজকের এই আয়োজন।

ছাত্রদল নেতা রিয়াসাল বলেন, সকাল থেকে শিক্ষার্থীদের ভালো সাড়া পেয়েছি। উৎসবমুখর পরিবেশে শিক্ষার্থীরা ফল ও পিঠা খেয়ে আনন্দ করেছে। শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ছাত্রদল সবসময় কাজ করে যাবে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা আমাদের পাশে পাবে।

