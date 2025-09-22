  2. ক্যাম্পাস

রাবিতে শাটডাউন চলছে, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মানববন্ধন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজশাহী
প্রকাশিত: ০১:৩৭ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাবিতে শাটডাউন চলছে, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মানববন্ধন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) উপ-উপাচার্যসহ শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করার ঘটনায় কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করে মানববন্ধন করেছেন শিক্ষক-কর্মকর্তারা। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা। এদিন সকাল থেকে ঘোষিত মানববন্ধন শাট ডাউন চলছে।

মানবন্ধনে শিক্ষক-কর্মকর্তারা বলেন, শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে আগে ঘটেনি। আমরা এ ঘটনার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অবস্থান থেকে সরবো না।

মানবন্ধনে ইউনির্ভাসিটি টিচার্চ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইউট্যাব) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ও ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, সালাহউদ্দিন আম্মার ও তার সহযোগীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার নীলনকশা নিয়ে মাঠে নেমেছে। এই আম্মার এমন এক বেয়াদব ও সন্ত্রাসী যে হাতে পিস্তল নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি পোস্ট করে। শনিবার এই সন্ত্রাসীরা শিক্ষকদের যেভাবে লাঞ্ছিত করেছে, আমরা যদি এর সুষ্ঠু বিচার না করতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে আমাদেরও এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। আমাদের দাবি, চিহ্নিত এই সন্ত্রাসীদের স্থায়ী বহিষ্কার ও যাদের ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে তাদের সনদ বাতিল করতে হবে। এছাড়াও যারা রাকসু নির্বাচনে প্রার্থী আছে তাদের প্রার্থিতা বাতিল করতে হবে।

রাবিতে শাটডাউন চলছে, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মানববন্ধন

বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স সমিতির সভাপতি মোক্তার হোসেন বলেন, গত ৯ মাসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রহসনের অনেক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। যার একটিও আলোর মুখ দেখেনি। তাই আমরা আর ওই সিদ্ধান্তে আর ক্ষান্ত হচ্ছি না। শিক্ষকদের ওপর হামলার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেখেই আমরা ক্ষান্ত হবো।

শাটডাউন কর্মসূচি চলছে

শিক্ষকদের লাঞ্ছিত ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত পুনর্বহালের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শাটডাউন কর্মসূচি চলছে। সোমবার সকাল থেকে বন্ধ আছে সব বিভাগের ক্লাস-পরীক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা গেছে, সকাল থেকে ক্যাম্পাস বেশ ফাঁকা। শিক্ষার্থীদের আনাগোনা নেই বললেই চলে। অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ রয়েছে।

এর আগে পোষ্য কোটা নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি সিন্ডিকেট মিটিং শেষে পোষ্য কোটা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। সেই সঙ্গে শনিবারের ঘটনায় ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে কর্তৃপক্ষ। তবে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

সাখাওয়াত হোসেন/এমএন/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।