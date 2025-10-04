৩৫ দিন পর রোববার খুলছে বাকৃবি
৩৫ দিন বন্ধ থাকার পর রোববার (৫ অক্টোবর) শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) সকল একাডেমিক কার্যক্রম।
এর আগে শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকল আবাসিক হল খুলে দেওয়া হয়েছে। এদিন সকাল ৯টা থেকে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ আবাসিক হলে ওঠার কথা থাকলেও দুর্গাপূজার ছুটির কারণে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। ছুটি শেষে ৫ অক্টোবর থেকে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বিগত ২৩ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে হল খোলা ও ক্লাস-পরীক্ষা শুরুর বিষয়ে জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ৩১ আগস্ট অনুষ্ঠিত শিক্ষা পরিষদের সভার পর সেদিন রাত সাড়ে ৯টায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের জরুরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল এবং শিক্ষার্থীদের ১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টার মধ্যে আবাসিক হল খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, বর্তমানে শিক্ষা ও গবেষণার স্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজ করায় আগামী ৫ অক্টোবর থেকে যথারীতি ক্লাস শুরু হবে। পরীক্ষার তারিখ সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন ও ইনস্টিটিউটের পরিচালক ঘোষণা করবেন। এছাড়া শিক্ষার্থীরা ৩ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে আবাসিক হলে উঠতে পারবেন। ২৩ সেপ্টেম্বর অনলাইনে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের জরুরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান জানান, দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় মানসিক চাপ বেড়েছিল, পড়াশোনারও ক্ষতি হয়েছে। সেশন জটেরও শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তবে এখন ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হলে পড়াশোনার পরিবেশ ধীরে ধীরে আগের রূপে ফিরবে বলে আশা করছি।
আসিফ ইকবাল/এফএ/এএসএম