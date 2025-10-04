শেকৃবি শিবিরের সিরাত প্রতিযোগিতায় ২য় খ্রিস্টান শিক্ষার্থী
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) শাখা ছাত্রশিবির আয়োজিত সিরাত পাঠ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী এক শিক্ষার্থী। তার নাম পাভেল রোজারিও। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের ফেসবুক পেজে প্রকাশিত ফলাফল থেকে এই তথ্য জানা যায়।
গত সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সিরাতুন্নবী উপলক্ষে সিরাত পাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে শেকৃবি শাখা ছাত্রশিবির। যার ফলাফল প্রকাশিত হয় শুক্রবার রাতে। এতে মোট ১০ জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী পাভেল রোজারিও বলেন, ‘আমি ছোটবেলা থেকেই ইসলাম, খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্ম নিয়ে আগ্রহী। যেহেতু সবগুলোই আব্রাহামিক ধর্ম, তাই জানার কৌতূহল ছিলো। আবার আমার প্রায় সব বন্ধু মুসলিম হওয়ায় ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। নবিজী (সা.)-এর জীবনী নিয়ে পড়াশোনা করেছি এবং প্রতিযোগিতার জন্য কয়েকদিন প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। দ্বিতীয় হতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত।’
এ বিষয়ে শেকৃবি ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মেহেদী নাঈম বলেন, আমাদের কার্যক্রম সব শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.) কেবল মুসলমানদের জন্য নন, তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য আদর্শ। তাই সবাইকে সিরাত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে আমরা উৎসাহিত করি। খ্রিস্টান শিক্ষার্থী পাভেল রোজারিওর সাফল্য আমাদের জন্য বড় প্রাপ্তি। এর আগেও তিনি কুরআন ও ইসলামী জ্ঞান প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি, এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই নবী করিম (সা.)-কে নতুন করে চিনবে এবং মানবতার নায়ক হিসেবে গ্রহণ করবে।
উল্লেখ্য, এর আগেও পাভেল রোজারিও শেকৃবি শাখা ছাত্রশিবির আয়োজিত আল-কোরআন ও ইসলামী জ্ঞান প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে পুরস্কার লাভ করেন।
সাইদ আহম্মদ/এমএমকে/জেআইএম