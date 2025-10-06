বেরোবি
আশ্বাসের দেড় মাস পেরোলেও আইনে যুক্ত হয়নি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
চলতি বছরের ৩০ অক্টোবরের মধ্যে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলী। দেড় মাস পেরিয়ে গেলেও এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনেই যুক্ত করা হয়নি ছাত্র সংসদ। এতে অনিশ্চয়তায় পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন।
বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তবে প্রশাসন বলছে, ঘোষিত সময়েই ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
জানা যায়, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন, স্মারকলিপি প্রদান, অবস্থান কর্মসূচি এবং সর্বশেষ চলতি বছরের ১৭ আগস্টে আমরণ অনশন পর্যন্ত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন শিক্ষার্থী। পরে ১৯ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আশ্বাসে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে চলা অনশন ৫৯ ঘণ্টা পর বেরোবি উপাচার্য নিজ হাতে অনশনকারীদের ডাবের পানি খাইয়ে ভাঙান।
এ সময়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করার প্রতিশ্রুতি দেন। সে সময় সম্ভাব্য রোডম্যাপও দেওয়া হয়।
ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে অনশনকারীদের একজন নয়ন মিয়া। তিনি বলেন, ছাত্র সংসদ শিক্ষার্থীদের একমাত্র গণতান্ত্রিক প্ল্যাটফর্ম, যেখানে নেতৃত্ব গড়ে উঠবে এবং সুষ্ঠু ধারার রাজনীতি চর্চা হবে। গেল ২৪ সালের আন্দোলনের পর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিয়ে আন্দোলন হলেও এখনও আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি ও সময়সীমা শেষ হলেও কার্যকর করার উদ্যোগ নেই।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, কুচক্রী মহল ছাত্র সংসদ ঠেকিয়ে লেজুরভিত্তিক রাজনীতি টিকিয়ে রাখতে চাইছে। জাতীয় নির্বাচনের আগেই সারাদেশে ছাত্র সংসদ নির্বাচন জরুরি। কেননা, এটি ভবিষ্যতে যে কোনো স্বৈরাচারী প্রবণতাকে প্রতিহত করার কার্যকর শক্তি।
ছাত্র সংসদ নিয়ে কথা বলেন জুলাই যোদ্ধা অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগের শিক্ষার্থী আহমাদুল হক আলবির। তিনি বলেন, আমাদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি ছাত্র সংসদ বাস্তবায়ন। এ দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন থেকে আমরণ অনশন পর্যন্ত করেছি। প্রশাসন ও ইউজিসির আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করলেও এখনও কোনো রোডম্যাপ পাইনি। আমরা আশাবাদী দ্রুত নির্বাচন হবে, নইলে শিক্ষার্থীরা আবারও কঠোর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে। ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য অপরিহার্য দাবি।
এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা ড. ইলিয়াছ প্রামানিক বলেন, ছাত্র সংসদ নিয়ে আগামীকাল (সোমবার) মন্ত্রণালয়ের মিটিং আছে। সেখানে ভিসি স্যার, প্রক্টর এবং আমিও থাকবো। এ মিটিংয়ের পর সব কিছু চূড়ান্ত হয়ে আসবে। এরপর আইনে যুক্ত হবে।
তিনি আরও বলেন, এর আগে আমরা ইউজিসিতে যে কাজ ছিল তা করেছি। তারপর আমাদের ফাইল মন্ত্রণালয়ে গেছে। আশা করি, আমাদের ঘোষিত সময়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলী বলেন, আগামীকাল মিটিং আছে। মিটিংয়ের পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে ছাত্র সংসদ অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আশা করছি।
ঘোষিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন হবে কি না জানতে চাইলে তিনি আরও বলেন, আগে আইনে অন্তর্ভুক্ত হোক। তারপর সবার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা হবে। আশা করি ঘোষিত সময়ের মধ্যেই আমরা তা পারবো।
ফারহান সাদিক সাজু/এএমএ