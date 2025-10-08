বেরোবিতে ডিন হলেন আওয়ামীপন্থি শিক্ষক ড. নিতাই কুমার

বেরোবিতে ডিন হলেন আওয়ামীপন্থি শিক্ষক ড. নিতাই কুমার
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) কলা অনুষদের নতুন ডিন হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত নীল দলের সভাপতি ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. নিতাই কুমার ঘোষ। সংশ্লিষ্টরা বলতেছেন আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের ফেরাতে মরিয়া হয়ে উঠতেছে বেরোবি প্রশাসন।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মো. হারুন-অর রশিদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে আপনাকে (ড. নিতাই কুমার) কলা অনুষদের ডিনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এ নিয়োগ আদেশ ৮ অক্টোবর থেকে পরের দুই বছরের জন্য বলবত থাকবে।
এ বিষয়ে একাউন্টটিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের শিক্ষার্থী আহমাদুল হক আলবির বলেন, জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয় উনারাই আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়েছেন। সর্বশেষ নীল দলের দুই বারের সাবেক সভাপতি নিতাই ঘোষকে কলা অনুষদের ডিন বানিয়েছে এ প্রশাসন। জুলাই অভ্যুত্থানের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে প্রশাসনের এমন কাজ নিন্দনীয়।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. হারুন অর রশীদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী অনুষদের সিনিয়র অধ্যাপক যিনি আছেন তিনি পাবার কথা। আমরা সেই নিয়ম অনুযায়ী ওনাকে ডিন হিসেবে নিয়োগ দিয়েছি।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী বলেন, আইন মেনে নিয়ম অনুযায়ী ওনাকে ডিন হিসেবে নিয়োগ দিয়েছি। আমরা ত জানি না, কে ফ্যাসিস্ট। শিক্ষার্থীরাও আমাদের বলে না। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ফ্যাসিস্টদের তালিকা দেন। সেই সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেন। আমাদের এখানে কেউ আমাদের জানায় না। শিক্ষার্থীরা না জানালে আপনারা স্ব উদ্যোগে করতে পারেন কি না এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,আমরা নিজে থেকে কিছুই করতে পারি না। আইন অনুযায়ী সব কিছু হয়। আর এসব বিষয় সিন্ডিকেট সভায় আলোচনা করে সব বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
