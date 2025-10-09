জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বৃত্তি নীতিমালা পাস, আবেদন যেভাবে

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বৃত্তি নীতিমালা পাস, আবেদন যেভাবে
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) ‘বিশেষ বৃত্তি নীতিমালা’ পাস হয়েছে। নীতিমালার আলোকে বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) থেকে ২৩ অক্টোবরের মধ্যে বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।
বুধবার (৮ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রুটিন দায়িত্ব থাকা রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. শেখ রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে জানানো হয়, শিক্ষার্থীরা লিংকে প্রবেশ করে সংযুক্ত ফরম অনুযায়ী তথ্য পূরণ করে আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন।
লিংকে প্রবেশ করে দেখা গেছে, প্রথমে শিক্ষার্থীদের স্টুডেন্ট আইডিতে লগ ইন করতে হবে। এরপর ‘অ্যাপ্লাই ফর জেএনইউ স্কলারশিপ’ অপশনে গিয়ে ফরমের প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করতে হবে।
এছাড়াও আবেদনের সঙ্গে যেসব ডকুমেন্টস সংযুক্ত করতে হবে। তা হলো- শিক্ষার্থীর জাতীয় পরিচয় পত্র অথবা জন্ম নিবন্ধনের কপি, শিক্ষার্থীর আইডি কার্ডের কপি, শিক্ষার্থীর পিতা/মাতা/অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, পরিবারের আয় সনদ (সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সেলর/চাকরিরত হলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত), বাসা/মেস ভাড়ার সর্বশেষ মাসের রশিদ (মেস/ভাড়া বাসায় থাকলে)।
