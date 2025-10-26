ডুসাক মেধাবৃত্তি পেলেন ৭০ শিক্ষার্থী
ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব চুয়াডাঙ্গা (ডুসাক) মেধাবৃত্তি পেয়েছেন ৭০ শিক্ষার্থী। তাদের ক্যাটাগরি ভিত্তিতে ১০ হাজার, ৭ হাজার, ৫ হাজার ও ৩ হাজার টাকা করে মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের মুজাফফর আহমদ চৌধুরী অডিটোরিয়ামে ‘ডুসাক শিক্ষাবৃত্তি ও নবীনবরণ ২০২৫’ অনুষ্ঠানে এই মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য ভর্তি হওয়া ৩৫ শিক্ষার্থীকে বরণ করে নেওয়া হয়। এছাড়া কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় জিয়াউর রহমান হল ছাত্রসংসদের ১ নম্বর সদস্য মো. সাদিক মুনওয়ার মুনেমকে ‘ডুসাক অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গার কৃতিসন্তান ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হায়দার আলী বলেন, চুয়াডাঙ্গার শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে পড়াশোনার পাশাপাশি মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সাহিদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ডুসাকের পৃষ্ঠপোষক সাহিদুজ্জামান টরিক বলেন, দলমত নির্বিশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত চুয়াডাঙ্গার শিক্ষার্থীদের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।
তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্মৃতিচারণ করে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এটা এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয় যেখান থেকে তোমরা দেশের সর্বোচ্চ আসনে যেতে পারবে। তোমাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে হবে।তোমরাই চুয়াডাঙ্গার আগামী দিনের কর্ণধার। চুয়াডাঙ্গাকে একটি উন্নত জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে তোমাদের ভূমিকা রাখতে হবে।
ডুসাকের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ আহমেদ ও শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক সাদিয়া ইসলাম মৌয়ের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডুসাক সভাপতি মোস্তফা ইকবাল হৃদয়।
অনুষ্ঠানে আর্থ মুভিং গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার মো. মুজিবুল হক, এমআর লজিস্টিকস বিডি লিমিটেডের এমডি ও ডুসাকের উপদেষ্টা এখলাছ উদ্দীন সুজন, পিএসসির পরিচালক আনিসুর রহমান, ডুসাকের উপদেষ্টা ও সহকারী অধ্যাপক মো. মহসিন কবির, অ্যারিস্টোক্র্যাট রিসোর্টের এমডি হাফিজ মালিক বাবু, একরামুল হক বিল্টু, কাস্টমস ও ভ্যাট কর্মকর্তা এসকে তরিকুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী জজ এমএ আজহারুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সৈয়দ আসিফুল ইসলাম সজল, হিমালয় অটো ব্রিকসের পরিচালক রাকিবুল ইসলাম নেভিল, এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব মোল্লা ফারুক এহসানসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত চুয়াডাঙ্গার প্রায় তিনশোর বেশি শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।
এনএস/বিএ