হাজার সাইকেল নিয়ে বাকৃবি শিবিরের বিজয় র্যালি
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রায় হাজার বাইসাইকেল নিয়ে র্যালি করেছে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) শাখা ইসলামী ছাত্রশিবির।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় বেরোবি শাখা শিবিরের সভাপতি সুমন সরকারের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে বিজয় র্যালিটি শুরু হয়। রংপুর নগরীর শাপলা চত্বর প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল-মর্ডান মোড় ও শহীদ আবু সাঈদ চত্বর হয়ে আবারও প্রধান ফটকে এসে শেষ হয়।
র্যালিতে অংশ নেন ছাত্রশিবির কেন্দ্রীয় কার্যকরী সদস্য ও রংপুর মহানগর শিবিরের সভাপতি মো. নুরুল হুদা, বেরোবি শিবির সেক্রেটারি রাকিব মুরাদসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।
বেরোবি শাখা শিবিরের সভাপতি সুমন সরকার বলেন, ‘১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছিল। আমরা ৩০ লাখ শহীদ ও দুই লাখ মা-বোনের ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে বিজয় অর্জন করেছি। আমরা সেই মহান বিজয় দিবসকে স্মরণীয় করতে চাই। এজন্যই আমাদের আজকের এই আয়োজন।’
রংপুর মহানগর শিবির সভাপতি নুরুল হুদা বলেন, ‘এখন সময় এসেছে দেশকে গড়ার। এজন্য দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এই দেশ যেমন পিণ্ডির হতে দেওয়া হবে না, তেমনি দিল্লিরও হতে দেওয়া হবে না।’
