ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্যমেলা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্যমেলা অনুষ্ঠিত
বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ ৫টি স্থানে দিনব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্যমেলার আয়োজন করা হয়।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ‘দুর্যোগ ও সংকটকালে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতা’ প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ ও বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি যৌথভাবে এই মেলার আয়োজন করে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল, টিএসসি, ডাকসু, হলপাড়া ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের নাসিরুল্লাহ ফাউন্ডেশন কনফারেন্স হলে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের এমএস, এমফিল ও পিএইচডি. গবেষকরা বিভাগীয় শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে মেলায় ফ্রি মেন্টাল হেলথ অ্যাসেসমেন্ট ও কাউন্সেলিং সেবা দেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন জানিয়েছে, স্বাস্থ্যমেলায় প্রায় ৫০০ মানুষকে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়। মেলায় জানানো হয়, বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার প্রধান দুটি বাধা হলো- স্টিগমা ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা। এটি দূর করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ ও বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি ১৯৯৭ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সব সরকারি হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়ার ওপর এ সময় গুরুত্বারোপ করা হয়।
