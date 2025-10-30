ঢাবির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান মারা গেছেন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে তিনি মারা যান।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ভোরে ঢাকায় নিজ বাসভবনে তিনি মারা যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
মৃত্যুকালে অধ্যাপক মাহবুবুর রহমানের বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই কন্যাসহ অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী, আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।
আজ বৃহস্পতিবার বাদ আছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে তার নামাজে জানাজা শেষে মাদারীপুরের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।
